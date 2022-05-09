Неизвестные напали на посла России в Варшаве во время празднования Дня Победы

В Варшаве напали на посла России Андреева, его облили краской и не дали возложить венок

Неизвестные напали на посла России в Польше Сергея Андреева во время памятных мероприятий на кладбище советских воинов в Варшаве. Его облили красной краской и не дали возложить памятный венок в честь празднования Дня Победы. О происшествии сообщает ТАСС.

Андреева сопровождала его супруга и группа дипломатов российского диппредставительства. Толпа, в которой были агрессивно настроенные поляки и украинцы, облила их красной краской и не дала пройти к мемориалу советским воинам-освободителям. Прибывшая на место полиция взяла ситуацию под контроль и помогла дипломатам безопасно добраться до машины.

Ранее мэрия Варшавы и МИД Польши запретили проведение торжественных памятных мероприятий посольством России 9 мая, и в частности — акции «Бессмертный полк». Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач написал в социальных сетях, что внешнеполитическое ведомство «не планировало оказывать посольству РФ поддержку и такой поддержки не окажет». По его словам, МИД передал российскому посольству «негативную позицию».