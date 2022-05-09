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МИД Польши выразил сожаление в связи с нападением на посла России

Глава МИД Польши Рау выразил сожаление в связи с нападением на посла России Андреева
Начало событий в новости Неизвестные напали на посла России в Варшаве во время празднования Дня Победы

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД Польши Збигнев Рау выразил сожаление в связи с нападением на посла России в Варшаве Сергея Андреева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Польское агентство печати».

По словам Рау, инцидент с представителем России «не должен был произойти». Глава МИД также назвал нападение на Андреева «достойным сожаления» и отметил, что дипломаты должны находиться под особой защитой независимо от политики, которую проводят их правительства.

В понедельник, 9 мая, неизвестные напали на посла России в Польше Сергея Андреева во время памятных мероприятий на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Его облили жидкостью красного цвета и не дали возложить памятный венок в честь празднования Дня Победы. Андреева сопровождали его супруга и группа дипломатов российского диппредставительства.

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Сергей Равин
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