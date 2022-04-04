Медведев назвал премьера Польши «слетевшим с катушек»

Медведев назвал Моравецкого псевдопремьером и заявил, что тот слетел с катушек

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, предложивший ввести санкции против членов «Единой России», «слетел с катушек» на почве русофобии. Об этом заявил лидер единороссов, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Вместе с тем политик назвал Моравецкого «псевдопремьером».

Ранее зампред Совбеза выступил с инициативой подумать об ответных санкциях против всех членов польской партии «Право и справедливость» (PiS). «Заодно всех негодяев в Польше перечислим поименно», — заключил Медведев.

Ранее премьер-министр Польши призвал страны Европейского союза (ЕС) ввести санкции в отношении всех членов партии «Единая Россия». Глава польского правительства подчеркнул, что на последнем Европейском совете Варшава выступила с инициативой ввести ограничения против ЕР, которую он назвал партией президента России Владимира Путина.