Медведев ответил на идею Польши наложить санкции на членов «Единой России»

Медведев предложил ответные санкции против членов польской партии «Право и справедливость»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который предложил наложить санкции на членов «Единой России», «слетел с катушек» на почве русофобии. Так на идею главы польского правительства ответил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Политик предложил подумать об ответных санкциях в отношении всех членов польской партии «Право и справедливость» (PiS). «Заодно всех негодяев в Польше перечислим поименно», — подчеркнул Медведев.

Ранее Моравецкий призвал страны Европейского союза (ЕС) ввести санкции против всех членов российской партии «Единая Россия». Председатель польского правительства уточнил, что на последнем Европейском совете Варшава выступила с инициативой ввести ограничения против ЕР, которую он назвал партией президента России Владимира Путина.

По состоянию на конец минувшего года в «Единой России» состояли свыше 2,3 миллиона человек по всей стране.