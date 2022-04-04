Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев ответил на идею Польши наложить санкции на членов «Единой России»

Медведев предложил ответные санкции против членов польской партии «Право и справедливость»

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который предложил наложить санкции на членов «Единой России», «слетел с катушек» на почве русофобии. Так на идею главы польского правительства ответил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Политик предложил подумать об ответных санкциях в отношении всех членов польской партии «Право и справедливость» (PiS). «Заодно всех негодяев в Польше перечислим поименно», — подчеркнул Медведев.

Ранее Моравецкий призвал страны Европейского союза (ЕС) ввести санкции против всех членов российской партии «Единая Россия». Председатель польского правительства уточнил, что на последнем Европейском совете Варшава выступила с инициативой ввести ограничения против ЕР, которую он назвал партией президента России Владимира Путина.

По состоянию на конец минувшего года в «Единой России» состояли свыше 2,3 миллиона человек по всей стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на обвинения в убийствах в Буче
Германия анонсировала новые санкции против России
Российская школьница сбросила щенка с двадцатого этажа
Россиянам назвали стоимость туров в страны Латинской Америки
Предсказан рекордный приток денег из-за рубежа в Россию
Увеличилось число пострадавших при падении автобуса с эстакады в Подмосковье
В Казахстане задержали руководителей связанных с племянником Назарбаева компаний
Водитель купил автомобиль за 27 миллионов рублей и тут же разбил его
Польский гигант начал отказываться от российской нефти
Лавров прокомментировал ситуацию в Буче
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.