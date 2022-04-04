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Польша предложила ввести санкции против всех членов «Единой России»

Премьер Польши Моравецкий призвал ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия»

Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

Странам Европейского союза (ЕС) предложили ввести санкции против всех членов российской партии «Единая Россия». К этому призвал объединения премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Глава польского правительства подчеркнул, что на последнем Европейском совете Варшава предложила ввести ограничения против «Единой России», которую он назвал партией президента России Владимира Путина. «Не только он ответственный — все несут ответственность: и те, кто молчит, и те, кто поддерживает Путина», — заключил политик.

По состоянию на конец 2021 года в «Единой России» состояли более 2,3 миллиона человек по всей стране.

Ранее сообщалось, что Польша раскритиковала позицию властей Германии по ситуации вокруг Украины и санкциям против России. Так, вице-премьер страны, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Берлин мог бы поставлять Киеву больше оружия и ввести эмбарго на российскую нефть.

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Екатерина Андреева
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