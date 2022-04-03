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Польша раскритиковала власти Германии за позицию по Украине

Вице-премьер Польши Качиньский раскритиковал власти ФРГ за позицию по Украине и России

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Польша раскритиковала позицию властей Германии по ситуации вокруг Украины и санкциям против России. Об этом заявил польский вице-премьер глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает РИА Новости.

«Крайне недоволен действиями правительства Германии. Германия могла бы поставлять больше оружия [Украине]. Она также могла бы высказаться за нефтяное эмбарго в Евросоюзе», — заключил политик. Он добавил, что прибыль России от продажи нефти в несколько раз превышает прибыль от экспорта газа.

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«Нельзя постоянно поддерживать такую великую державу, как Россия, миллиардными платежами за покупку энергоносителей. Нужно положить этому конец», — заключил Качиньский. По его мнению, это недопустимо с политической и нравственной точек зрения. Политик призвал Берлин занять однозначную позицию по этому вопросу.

Польский вице-премьер отметил, что Франция и Германия «слишком сильно расположены к Москве». По его словам, эта позиция германской стороны плохо для нее обернулась.

Ранее министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF предположил, чем для страны обернется отказ от российского газа. Политик допустил, что такое решение поставит крест на процветании Германии. По его словам, в стране нет инфраструктуры для импорта энергоносителей другими способами.

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Екатерина Андреева
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