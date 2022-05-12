Медведев посоветовал Западу «не захлебнуться слюной» в приступе русофобии

Зампред СБ Медведев заявил о риске ядерной войны в случае прямого конфликта России и НАТО

В случае прямого конфликта России и стран НАТО существует риск ядерной войны. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Ситуацию, при которой между Россией и НАТО начнется подобный конфликт, Медведев назвал «катастрофическим для всех сценарием».

Для предотвращения такого конфликта Медведев посоветовал Западу вести более взвешенную политику и «не захлебнуться слюной» в приступах русофобии.

«Не надо врать себе и другим. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии», — подытожил политик.

Ранее глава Пентагона Остин заявил, что ядерный потенциал России вызывает обеспокоенность у США.