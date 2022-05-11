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В США высказали опасения по поводу ядерного потенциала России

Глава Пентагона Остин заявил, что ядерный потенциал России вызывает обеспокоенность у США

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

У властей США вызывает обеспокоенность ядерный арсенал России и Китая, поскольку это может представлять угрозу для безопасности в мире. Такое мнение высказал глава Пентагона Ллойд Остин, цитату приводит РИА Новости.

«Поддержание стратегической стабильности в мире, особенно в свете существенных ядерных возможностей России и расширения ядерного потенциала Китая, требует от США поддержания безопасных и эффективных ядерных возможностей», — подчеркнул он. Ллойд также заявил, что подобная угроза исходит и от Северной Кореи, и от Ирана, и от различных террористических группировок.

Опасения в связи с применением ядерного оружия возникли после начала спецоперации России на Украине. Как подчеркивала глава Нацразведки США Аврил Хейнс, Россия не будет использовать ядерное оружие вне ситуации «экзистенциальной угрозы», но может посчитать таковой поражение в конфликте с Украиной при вовлечении в него Североатлантического альянса.

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Виктория Кондратьева
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