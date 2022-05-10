В США высказались о третьей мировой войне из-за Украины

Глава Нацразведки США Хейнс заявила о нежелании оказаться в ситуации третьей мировой войны

Власти США в поддержке Украины не хотят доводить дело до третьей мировой войны. Об этом заявила директор Национальной разведки Америки Аврил Хейнс на слушаниях в Конгрессе, передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем Украину, но не хотим оказаться в ситуации третьей мировой войны», — высказалась Хейнс.

Глава Нацразведки США также сообщила, Россия не будет использовать ядерное оружие вне ситуации «экзистенциальной угрозы», но может посчитать таковой поражение в конфликте с Украиной при вовлечении в него Североатлантического альянса.

Директор военной разведки Скотт Беррье рассказал, что Америка в настоящий момент не видит намерений России задействовать ядерное оружие. «Мы очень на этом вопросе сосредоточены», — добавил он.

Ранее в Нацразведке США заявили, что не видят «переговорного пути» для урегулирования конфликта на Украине. По мнению Хейнс, ситуация на Украине в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей эскалации. Как уточнила глава Нацразведки, этому может поспособствовать желание Киева решить проблему военным путем.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.