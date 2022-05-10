В Нацразведке США оценили возможности урегулирования конфликта на Украине

Директор Нацразведки США Хайнс заявила, что переговоры не урегулируют конфликт на Украине

США не видят «переговорного пути» для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила директор Национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс (Avril Haines) во время слушаний в Сенате. Видеозапись с ее выступлением опубликовала PBS News Hour.

По мнению Хейнс, ситуация на Украине в ближайшее время может пойти по пути дальнейшей экскалации. Она уверена, что этому поспособствует желание Украины решать проблему военным путем.

«Учитывая, что и Россия, и Украина уверены, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для продвижения вперед путем переговоров», — заявила глава Нацразведки США.

Хейнс также выразила уверенность, что даже военная победа России на Украине не завершит этот конфликт.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в саботаже переговоров. По словам главы ведомства, у главы Украины Владимира Зеленского «семь пятниц на неделе».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — денацификация и демилитаризация Украины.