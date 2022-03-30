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Премьер-министр Польши признал русофобию мейнстримом

Премьер Польши Моравецкий заявил, что русофобия стала мейнстримом
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Fot.Tedi / Newspix.Pl / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

События на Украине привели к становлению русофобии мейнстримом. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Политик признал русофобию в Польше очевидностью, в которой функционирует страна. «Так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является война на Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом», — сказал он.

Ранее Моравецкий предложил Евросоюзу остановить выдачу виз гражданам России. Он уточнил, что такой шаг был бы возможен в рамках новых санкций Запада против Москвы. По его словам, согласовать эту меру следует «как можно скорее, лучше всего уже в эти выходные».

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Анжелика Бережная
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