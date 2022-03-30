Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Польша назвала срок отказа от российского угля

Премьер Моравецкий заявил о планах Польши отказаться от российского угля до мая 2022 года

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Польша назвала срок отказа от российского угля. Как сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, это планируют сделать в апреле или мае, передает ТАСС.

«На совете министров мы приняли план отказа от угля», — указал он и добавил, что Варшава пошла на это, несмотря на отсутствия согласия со стороны всех членов ЕС. «Апрель, самое позднее — май будет временем полного отказа от российского угля», — заключил Моравецкий. По его словам, план должен будет утвердить парламент страны, за затем подписать президент.

Российские поставки планируют заменить на уголь из ЮАР, Австралии или Колумбии. «Мы сделаем все, чтобы это не ударило по кошелькам поляков», — обещал премьер-министр.

Ранее в марте о решении отказаться от российского угля и ввести запрет на его импорт говорил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. «Ссылаясь на вопросы безопасности, мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России», — комментировал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
«Газпром» объяснил падение до нуля поставок по газопроводу «Ямал-Европа»
Samsung убрала букву Z из названия своих смартфонов
Древнейшие мумии оказались под риском исчезновения из-за глобального потепления
В России госпитализировали 4299 пациентов с коронавирусом
Названы снижающие иммунитет при омикроне продукты
Вяльбе высказалась об отношении иностранцев к российским спортсменам
Кот Пузик спас жителей пятиэтажки в Саратове
Предполагаемый финансист банды Цапков скрылся на Украине и сработался с СБУ
Британия решила ограничить техосмотр самолетов и яхт бизнесменов из России
Популярная в 2000-х прическа вновь стала трендом у знаменитостей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.