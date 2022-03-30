Премьер Моравецкий заявил о планах Польши отказаться от российского угля до мая 2022 года

Польша назвала срок отказа от российского угля. Как сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, это планируют сделать в апреле или мае, передает ТАСС.

«На совете министров мы приняли план отказа от угля», — указал он и добавил, что Варшава пошла на это, несмотря на отсутствия согласия со стороны всех членов ЕС. «Апрель, самое позднее — май будет временем полного отказа от российского угля», — заключил Моравецкий. По его словам, план должен будет утвердить парламент страны, за затем подписать президент.

Российские поставки планируют заменить на уголь из ЮАР, Австралии или Колумбии. «Мы сделаем все, чтобы это не ударило по кошелькам поляков», — обещал премьер-министр.

Ранее в марте о решении отказаться от российского угля и ввести запрет на его импорт говорил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. «Ссылаясь на вопросы безопасности, мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России», — комментировал он.