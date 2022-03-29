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Польша решила отказаться от российского угля

Власти Польши решили ввести запрет на импорт российского угля

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Власти Польши приняли решение отказаться от российского угля и ввести запрет на его импорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря польского правительства Петра Мюллера.

«Ссылаясь на вопросы безопасности, мы пошли на шаг далее и предложили правила, которые блокируют на уровне страны импорт угля из России», — прокомментировал он.

О намерении отказаться от поставкой угля Варшава объявляла еще в начале марта, тогда она просила у ЕС разрешения на введение эмбарго. «Мне нужно одно слово обещания со стороны ЕК, что Польша не будет наказана за это действие. И тогда мы будем готовы ввести эмбарго на российский уголь», — говорил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

В конце марта стало известно, что Германия сократила импорт российского угля вдвое. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к лету страна планирует сократить наполовину импорт российской нефти и газа, а от закупок угля отказаться к осени. Он добавил, что к 2024 году доля поставок газа из России в ФРГ должна снизиться до 10 процентов.

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Платон Щукин
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