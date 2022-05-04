Артемий Лебедев вернулся из-за границы и высказался о русофобии

Блогер Лебедев заявил, что не сталкивался с русофобией во время путешествия за границу

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о русофобии за границей после того, как вернулся в Россию из путешествия. Мнение о дискриминации русских людей за рубежом он раскрыл в видео на своем YouTube-канале.

Лебедев отметил, что побывал в Израиле и Великобритании, после чего полетел в Москву с пересадкой в Турции. Блогер заверил, что во время поездки не сталкивался с негативным отношением окружающих к россиянам. «Русофобия существует исключительно в плоскости бюрократии. В человеческой плоскости никакой русофобии нет. (...) Никто никаких не предъявляет претензий [из-за российского гражданства]», — заявил он.

Вместе с тем Лебедев добавил, что слышал истории о негативном восприятии россиян за границей. «*** [глупые люди] всегда какие-то будут. Но в человеческом отношении не изменилось вообще ничего, проблем нет никаких», — подчеркнул блогер.

Ранее Лебедев также высказался о причинах, которые побуждают россиян эмигрировать. Он назвал отъезд соотечественников за рубеж «спасительной реакцией». При этом блогер выразил уверенность в том, что эмиграция не делает жизнь лучше.