В США призвали НАТО подтолкнуть Киев к переговорам с Россией

NI: в США призвали НАТО подтолкнуть Киев к переговорам с Россией, ограничив военную помощь

Эксперт, занимавшийся вопросами НАТО и контроля над вооружениями в Госдепартаменте при 40-м президенте США Рональде Рейгане, Хью Де Сантис в беседе с журналом National Interest (NI) призвал НАТО подтолкнуть Киев к переговорам с Россией.

По его словам, встав на защиту Украины, Соединенные Штаты и их союзники должны убедить Киев положить конец конфликту, в том числе путем введения ограничений на дальнейшую военную помощь в качестве рычага давления. Эксперт добавил, что альянс должен подтолкнуть Украину к переговорам с Россией.

Де Сантис добавил, что победа Украины маловероятна, и единственной реалистичной целью является достижение результата путем переговоров. Для этого президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники в Восточной Европе и странах Балтии должны согласиться с тем, что Украина будет соблюдать нейтралитет.

Ранее бывший заместитель командующего Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти призвал Киев как можно скорее начать переговоры с Россией, поскольку ситуация складывается не в пользу Украины.