Названо условие для возобновления переговоров России и Украины

Политолог Кортунов заявил, что паузу в боевых действиях можно использовать для переговоров

В ближайшее время в боевых действиях России и Украины может случиться пауза. Этот период генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с «Лентой.ру» назвал наиболее подходящим для возобновления мирных переговоров России и Украины.

Возобновление переговоров

Во время телефонных переговоров президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем западные политики призвали Москву завершить российскую военную спецоперацию дипломатическим путем. В Берлине и Париже уверены, что Путину необходимо сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Кремле сообщили, что готовы к диалогу, но он заморожен по инициативе Киева. По мнению Андрея Кортунова, главное условие для возобновления переговоров — это изменение отношения обеих сторон к боевым действиям.

Чтобы дипломатические механизмы заработали, нужно, чтобы обе стороны исходили из того, что они смогут достичь большего за столом переговоров, чем на поле боя Андрей Кортунов политолог

«Какое-то время назад, особенно после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле казалось, что стороны приближаются к какому-то компромиссу, по крайне мере по основным вопросам. Тем не менее после этого переговоры были фактически заморожены. Мне кажется, что это произошло из-за того, что обе стороны решили, что могут улучшить свои переговорные позиции в ходе продолжения боевых действий. Мы наблюдали, что украинская позиция ужесточилась после Стамбула, и Киев отошел от предварительных договоренностей. Судя по всему, российская сторона тоже была настроена завершить операцию по изменению территорий Донбасса в тех границах, в которых он существовал до 2014 года. Тогда шанс активизации дипломатического процесса был упущен», — рассказал политолог.

В любом конфликте случаются периоды, когда интенсивность боевых действий минимизируется. Это лучший момент, чтобы возобновить переговорный процесс, уверен Кортунов.

«Мы приближаемся к той точке, когда такой шанс может снова появиться. Любой конфликт имеет свою логику и динамику, мы приближаемся к завершению того цикла, после которого наступит пауза на поле боя. Она может длиться несколько недель и может быть использована, чтобы попытаться активизировать дипломатический трек. Для этого необходимо, чтобы обе стороны были готовы идти на компромиссы, то есть в чем-то отходить от своих изначально максималистских позиций. В ближайшее время мы узнаем, насколько присутствует или отсутствует такая готовность с обеих сторон», — объяснил он.

Звонок Запада

Телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем состоялся по инициативе западных лидеров. Предыдущая беседа трех политиков прошла 12 марта. По мнению Андрея Кортунова, накопилось много тем для переговоров.

«Сейчас сложилась такая ситуация, когда срочно надо решать вопрос о продовольственной безопасности, поскольку затягивание этого вопроса может привести к целому ряду рисков, например, для стран Ближнего Востока и Африки. Там могли быть еще какие-то вопросы, которые сейчас становятся особенно острыми. Это могут быть и вопросы по обмену военнопленными, вопросы, касающиеся активизации части стран НАТО в военном конфликте. Ситуация меняется, она динамична, настало то время, когда нужно попытаться если не остановить конфликт, то хотя бы снизить его интенсивность», — заключил специалист.

Что обсудили?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры договорились продолжить переговоры по телефону, передает ТАСС.

Кремль сообщил, что обсуждался вопрос продовольственной безопасности. Путин сказал Макрону и Шольцу, что проблемы с поставками «стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими санкций». Он отметил, что Москва готова наращивать экспорт удобрений и сельхозпродукции при условии снятия санкций. Также Россия может помочь с вывозом украинского зерна из черноморских портов, заявил Путин.

Российский президент заявил, что Запад продолжает «накачку» Украины оружием. Он предупредил, что это грозит рисками «дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса».

По версии немецкой стороны, разговор продлился 80 минут. Шольц и Макрон призвали Путина вывести войска из Украины и начать прямые переговоры с Зеленским, чтобы разрешить конфликт дипломатическим путем.

По информации Елисейского дворца, Макрон и Шольц призвали Путина освободить 2,5 тысячи украинских военных, вышедших с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Западные политики также «настаивали на необходимости срочного снятия блокады» с Одессы.

