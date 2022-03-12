Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине

В Кремле сообщили, что Путин обсудил Украину в телефонном разговоре с Макроном и Шольцем

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, лидеры обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер рассказал главам Франции и Германии о нарушении украинскими военными норм международного гуманитарного права в зонах проведения российской спецоперации. В частности, он привел факты использования мирного населения как «живого щита», развертывания вооружений вблизи школ и больниц, а также расправ над теми, кто выражает несогласие с действиями силовиков. Российский президент также обратил внимание западных лидеров неоднократный срыв эвакуации бойцами нацбатов. «Владимир Путин настоятельно призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены», — говорится в сообщении.

Путин проинформировал своих коллег о серии переговоров, которые состоялись в последние дни между российскими и украинскими представителями в видеоформате. Лидеры также коснулись темы возможных договоренностей между Москвой и Киевом. Главы России, Франции и Германии договорились продолжить контакты по ситуации вокруг Украины.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. Президент страны Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.