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Политолог оценил переговоры Путина с Шольцем и Макроном

Политолог Бышок: переговоры Путина, Шольца и Макрона могут решить вопрос будущих отношений

Фото: Shutterstock

Телефонные переговоры президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном внесут ясность в отношения России с Украиной и Западом после спецоперации, рассказал «Ленте.ру» исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Политолог высказал оценку, что проведенные переговоры нельзя оценить как прорывные в вопросе спецоперации России на Украине. Однако они могут помочь понять лидерам стран, как выстраивать дипломатические отношения после ее окончания.

«После окончания спецоперации возникнут вопросы не только о сосуществовании России и Украины, но и о возвращении к вопросам сосуществования России и стран НАТО. Основные европейские партнеры стран НАТО — Франция и Германия — более чувствительны к российским требованиям по безопасности. Принципиальный момент в том, каким образом закончится российская операция. Если будет достигнут какой-то компромисс и Украина пойдет на те условия, которые предъявляет Россия, тогда какой смысл европейских стран что-то требовать от России в отношении Украины? Например, пересмотреть статус Крыма: если Украина признает, что Крым вошел в состав России в 2014 году, то странно санкционировать в этом отношении Россию. Шольц и Макрон работают над тем, чтобы не только помочь работе гуманитарных коридоров, они смотрят также и в будущее, предполагая, что в какой-то обозримой перспективе военная часть этого всего закончится», — объяснил Бышок.

Хорошо, что есть страны и их лидеры, которые готовы выступать в роли модераторов, которые готовы этому как-то посодействовать. Денег за содействие, как говорится, не берут, а ситуацию можно продвинуть к скорейшему переходу из военной составляющей в дипломатическую

Станислав Бышокисполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO
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Во время трехстороннего разговора с Олафом Шольцем и Эммануэлем Макроном Владимир Путин проинформировал их о положении дел по гуманитарной ситуации в районах проведения спецоперации, сообщает пресс-служба Кремля. Путин призвал лидеров стран «повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены».

Также Путин, Шольц и Макрон рассмотрели вопросы, связанные с реализацией российских требований. Беседа продолжалась 75 минут.

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Мария Сметанина
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