Путин рассказал Макрону и Шольцу о нарушении ВСУ международного права

Путин проинформировал Макрона и Шольца о гуманитарной ситуации в зоне спецоперации России

Президент России Владимир Путин проинформировал своего французского коллегу Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца о гуманитарной ситуации в зонах проведения российской спецоперации на Украине. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

В частности, российский лидер рассказал своим собеседникам о нарушении Вооруженными силами Украины (ВСУ) норм международного гуманитарного права. По его словам, военные преследуют несогласных, прикрываются мирным населением как живым щитом и разворачивают тяжелые вооружения в жилых кварталах.

«Одновременно националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации», — подчеркивается в заявлении. Путин призвал Шольца и Макрона оказать воздействие на украинское руководство для того, чтобы пресечь подобные действия со стороны украинских силовиков.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. Президент страны Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.