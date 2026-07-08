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01:24, 8 июля 2026Бывший СССР

Названа возможная цель ударов по Киеву

Mash: Целью ударов по Киеву могла быть ТЭЦ-5 в Голосеевском районе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Целью ударов по Киеву могла быть ТЭЦ-5 в Голосеевском районе украинской столицы — после взрывов там начался пожар, пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что удары были нанесены по заводу «Визар», который используется для производства и хранения ракетного вооружения. В Деснянском районе возник пожар на складских объектах, а в Святошинском — загорелось нежилое здание.

Кроме того, по имеющимся данным, был уничтожен один из объектов, где хранились военная техника и боеприпасы, включая американские танки Abrams.

В ночь на 8 июля в Киеве произошли взрывы, при этом воздушная тревога была объявлена после них. В некоторых районах украинской столицы наблюдаются перебои со светом. Отмечается повышенная угроза по баллистике в течение ночи для Киева и области.

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