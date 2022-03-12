Путин призвал Шольца и Макрона повлиять на Киев

Путин во время телефонного разговора призвал Макрона и Шольца повлиять на власти Украины

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном призвал их повлиять на Киев. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства призвал Макрона и Шольца повлиять на украинские власти, чтобы преступная деятельность киевских силовиков, которые нарушают нормы международного гуманитарного права, была прекращена.

Путин объяснил, что военные на Украине проводят внесудебные расправы над несогласными, берут в заложники мирных жителей и используют их в качестве живого щита. Также Киев размещает тяжелые вооружения возле больниц, школ, детских садов и в жилых кварталах.

Во время предыдущего разговора с канцлером ФРГ Шольцом Путин перечислил требования России к Украине. Для страны необходим нейтральный безъядерный статус, обязательная демилитаризации и денацификация. Также Россия ожидает признание принадлежности Крыма и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик в административных границах Донецкой и Луганской областей, заявил глава государства.

Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Глава государства заявил, что операция стала ответом на просьбы о военной помощи от руководителей ДНР и ЛНР.