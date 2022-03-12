Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин призвал Шольца и Макрона повлиять на Киев

Путин во время телефонного разговора призвал Макрона и Шольца повлиять на власти Украины

Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и лидером Франции Эммануэлем Макроном призвал их повлиять на Киев. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства призвал Макрона и Шольца повлиять на украинские власти, чтобы преступная деятельность киевских силовиков, которые нарушают нормы международного гуманитарного права, была прекращена.

Материалы по теме:
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине. Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине.Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
2 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Путин объяснил, что военные на Украине проводят внесудебные расправы над несогласными, берут в заложники мирных жителей и используют их в качестве живого щита. Также Киев размещает тяжелые вооружения возле больниц, школ, детских садов и в жилых кварталах.

Во время предыдущего разговора с канцлером ФРГ Шольцом Путин перечислил требования России к Украине. Для страны необходим нейтральный безъядерный статус, обязательная демилитаризации и денацификация. Также Россия ожидает признание принадлежности Крыма и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик в административных границах Донецкой и Луганской областей, заявил глава государства.

Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Глава государства заявил, что операция стала ответом на просьбы о военной помощи от руководителей ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Появились подробности о подавшем сигнал тревоги российском самолете
Чемпион UFC в тяжелом весе пропустит девять месяцев из-за операции
Зеленский рассказал о ходе переговоров с Россией
СБУ задержала бизнесмена Алиева на западе Украины
Режиссер Михалков вспомнил о соседстве с Высоцким в Москве
Великобритания успела закупить российские товары до введения санкций
Актриса из США украинского происхождения поддержала россиян
Шольц созвонился с Зеленским перед разговором с Путиным
Рестлер WWE сломал шею во время выступления
Верблюд сбежал из зоопарка и убил двух мужчин
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.