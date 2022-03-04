Путин перечислил Шольцу требования России к Украине

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем и перечислил ему требования Москвы к Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили в Кремле, речь идет о нейтральном безъядерном статусе Украины, обязательной демилитаризации и денацификации страны. Кроме того, Россия ожидает признание принадлежности Крыма и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР) в административных границах Донецкой и Луганской областей.

«Выражена надежда, что в ходе планируемого третьего раунда переговоров представители Киева займут разумную и конструктивную позицию», — говорится в сообщении.

Российская и украинская делегации провели уже два раунда переговоров о ситуации на Украине. Вторая встреча прошла в Беловежской Пуще. Стороны договорились создать каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров с возможностью прекращения огня. Третья встреча, по неподтвержденным данным, может состояться 5 или 6 марта.