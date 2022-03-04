Стала известна возможная дата третьего раунда переговоров России и Украины

Стала известна возможная дата третьего раунда переговоров Москвы и Киева по ситуации на Украине. По словам члена украинской делегации, советника офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка, встреча может состояться «завтра или послезавтра», передает ТАСС.

«Мы ожидаем, мы в постоянном контакте находимся. На прямой связи, когда будет понятно, что мы готовы, к примеру, идти дальше про остановку огня говорить, у нас есть опция, они готовы, мы едем», — заявил Подоляк.

3 марта делегации России и Украины провели второй раунд переговоров о ситуации на Украине. Встреча прошла в Беловежской пуще. Стороны договорились создать каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров с возможностью прекращения огня.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения Донбасса. Вскоре Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией.