Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стала известна возможная дата третьего раунда переговоров России и Украины

У Зеленского заявили, что третий раунд переговоров может пройти «завтра или послезавтра»

Фото: Belarusian Foreign Ministry / Globallookpress.com

Стала известна возможная дата третьего раунда переговоров Москвы и Киева по ситуации на Украине. По словам члена украинской делегации, советника офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка, встреча может состояться «завтра или послезавтра», передает ТАСС.

«Мы ожидаем, мы в постоянном контакте находимся. На прямой связи, когда будет понятно, что мы готовы, к примеру, идти дальше про остановку огня говорить, у нас есть опция, они готовы, мы едем», — заявил Подоляк.

3 марта делегации России и Украины провели второй раунд переговоров о ситуации на Украине. Встреча прошла в Беловежской пуще. Стороны договорились создать каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров с возможностью прекращения огня.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения Донбасса. Вскоре Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
В Польше задержали «российского шпиона ГРУ» из Испании
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Израильский канал выдал истребитель из «Звездных войн» за разбившийся на Украине
В Госдуме назвали решение Microsoft уйти из России предсказуемым
Авиакомпания популярной кавказской страны увеличит число рейсов в Россию
Обнаружен новый вид стегозавров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.