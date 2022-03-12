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Шольц созвонился с Зеленским перед разговором с Путиным

Шольц позвонил Зеленскому перед переговорами с Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном

Фото: Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским перед тем, как провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина Германии.

В немецком правительстве рассказали, что Шольц позвонил Зеленскому еще утром, чтобы узнать его видение текущей ситуации на Украине.

Путин провел переговоры с главами Франции и Германии 12 марта. Российский президент проинформировал своих западных коллег о неоднократном нарушении украинскими военными норм международного гуманитарного права и препятствовании эвакуации мирного населения.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. Президент страны Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Виктория Кондратьева
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