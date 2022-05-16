Эстония призвала западных лидеров перестать звонить Путину

Премьер-министр Эстонии Каллас заявила, что в разговорах с Путиным нет смысла

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западных лидеров перестать звонить российскому президенту Владимиру Путину для урегулирования вооруженного конфликта на территории Украины. Об этом сообщает EURACTIV.

По мнению Каллас, в телефонных разговорах с Путиным нет никакого смысла и, пока они продолжаются, российский лидер не чувствует себя в изоляции. «Он чувствует себя в центре внимания, потому что все хотят разговаривать с ним. Но что мы получаем от этого? Я не вижу никаких результатов», — сказала премьер.

13 мая Владимир Путин провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцем. Позже немецкий политик заявил, что не увидел желания Москвы менять позицию по Украине. По его словам, Москва «не достигла ни одной из целей, упомянутых в начале» спецоперации.

Ранее в мае состоялся разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В администрации французского лидера сообщили, что он «высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода "Азовсталь", начатой в последние дни».

Кроме того, 14 мая президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Владимиру Путину и рассказал о планах Хельсинки подать заявку на вступление в НАТО.