Раскрыты подробности разговора Макрона с Путиным

В Елисейском дворце заявили, что Макрон высказал Путину озабоченность ситуацией в Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на Украине. Подробности разговора глав государств раскрыли в Елисейском дворце, передает ТАСС.

«Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода „Азовсталь“, начатой в последние дни», — заявили в администрации Макрона.

Отмечается, что глава Пятой республики напомнил о важности координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбора места проживания в соответствии с международным гуманитарным правом. Он также подчеркнул необходимость прекращения огня в украинском конфликте и выразил готовность к содействию в достижении мирных договоренностей между Москвой и Киевом.

3 мая Макрон впервые после переизбрания на второй срок поговорил с Путиным. Телефонные переговоры президентов продлились более двух часов. В ходе беседы Путин заявил французскому коллеге, что Москва готова продолжать диалог с Киевом.