Путин заявил о готовности продолжать диалог с Украиной

Путин заявил президенту Франции Макрону, что Россия открыта к диалогу с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжать диалог с Киевом. Об этом российский президент заявил в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, отчет о переговорах опубликован на сайте Кремля.

«Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», — доложили в Кремле.

Также, говоря о ситуации с эвакуацией мирного населения, находившегося на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, российский президент подчеркнул важность договоренностей с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, которые позволили заняться выводом с предприятия гражданского населения.

3 мая Макрон впервые после переизбрания поговорил с Путиным. Телефонные переговоры президентов продлились более двух часов.

