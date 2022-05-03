Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон впервые после переизбрания поговорил с Путиным

Президент Франции Макрон более двух часов разговаривал с Путиным по телефону

Фото: Caroline Blumberg / Reuters

Российский президент Владимир Путин во вторник, 3 мая, провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что телефонные переговоры президентов продлились более двух часов. Это была первая беседа российского президента и французского лидера после того, как тот одержал победу на выборах главы Пятой республики.

О конкретных темах, затронутых в телефонном разговоре, не сообщается. Французское издание Figaro писало, что перед звонком Путину Макрон принял у себя бывшего президента Франции Николя Саркози.

Предыдущий разговор двух президентов состоялся более месяца назад, 29 марта. Также перед звонком российскому лидеру, Макрон в субботу, 30 апреля, созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этой беседы президент Пятой республики обещал усилить поддержку Украины гуманитарной помощью, а также увеличить объем поставок вооружений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о контрсанкциях
Макрон впервые после переизбрания поговорил с Путиным
Израиль поменяет позицию по спецоперации на Украине после слов Лаврова о евреях
Украина возвела еще одну стену на границе с Приднестровьем
В Подмосковье пенсионер избил собачницу и ее питомца
Росавиация заверила в безопасности полетов при перерегистрации самолетов
В Нидерландах заявили о готовности принять танкеры с российской нефтью
Стало известно о тайной встрече Макрона перед звонком Путину
Чехия заморозила имущество комбината из-за возможной связи с Россией
Пресс-секретарь Киркорова отреагировала на слухи об эмиграции артиста
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.