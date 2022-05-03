Макрон впервые после переизбрания поговорил с Путиным

Президент Франции Макрон более двух часов разговаривал с Путиным по телефону

Российский президент Владимир Путин во вторник, 3 мая, провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что телефонные переговоры президентов продлились более двух часов. Это была первая беседа российского президента и французского лидера после того, как тот одержал победу на выборах главы Пятой республики.

О конкретных темах, затронутых в телефонном разговоре, не сообщается. Французское издание Figaro писало, что перед звонком Путину Макрон принял у себя бывшего президента Франции Николя Саркози.

Предыдущий разговор двух президентов состоялся более месяца назад, 29 марта. Также перед звонком российскому лидеру, Макрон в субботу, 30 апреля, созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этой беседы президент Пятой республики обещал усилить поддержку Украины гуманитарной помощью, а также увеличить объем поставок вооружений.