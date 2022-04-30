Макрон пообещал Зеленскому усилить гумпомощь и военные поставки

Макрон пообещал президенту Украины Зеленскому усилить военную и гуманитарную помощь

Франция усилит гуманитарную помощь и военные поставки Киеву. Об этом в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил его французский коллега Эммануэль Макрон, передает BFMTV со ссылкой на источники.

«Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому усилить поддержку Украины оборонительным вооружением и гуманитарной помощью», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, президент Франции созвонился с украинским коллегой в субботу, 30 апреля. «Телефонный разговор между Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским начался», — говорится в сообщении.

Последний раз Макрон и Зеленский беседовали 14 апреля. По словам украинского лидера, они обсудили «расследование российских преступлений», «сопротивление украинского народа» войскам России и переговоры со страной.