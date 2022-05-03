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Стало известно о тайной встрече Макрона перед звонком Путину

Figaro: президент Франции Макрон перед звонком Путину тайно встретился с Николя Саркози

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 3 мая, тайно принял в Елисейском дворце бывшего президента Пятой республики Николя Саркози. Об этом стало известно газете Figaro, передает РИА Новости.

Figaro подчеркивает, что встреча Макрона и Саркози произошла перед звонком французского лидера российскому президенту Владимиру Путину.

Также, по версии издания, стоит обратить внимание на тот факт, что через несколько дней начнется выдвижение кандидатур на парламентские выборы во Франции, а в СМИ ранее появлялась информация о существовании некоего «секретного пакта» между Макроном и Саркози, согласно которому экс-президент взамен на поддержку на президентских выборах сможет рекомендовать Макрону кандидатуру премьер-министра.

Ранее информацию о телефонных переговорах Путина и Макрона, которые должны состояться 3 мая, подтвердили в Кремле.

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Роман Кирьянов
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