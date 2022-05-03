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Кремль подтвердил разговор Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Макрона

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент Владимир Путин во вторник, 3 мая, проведет телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента ответил утвердительно на вопрос, запланирован ли в графике Путина разговор с французским лидером.

Днем 3 мая французское агентство AFP сообщало, что Макрон позвонит Путину 3 мая примерно в 13:00 по московскому времени. Это будет первый звонок российского президента и французского лидера после одержанной им победы на выборах главы Пятой республики.

Предыдущий разговор двух президентов состоялся более месяца назад, 29 марта. Также перед звонком российскому лидеру, Макрон в субботу, 30 апреля, созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этой беседы президент Пятой республики обещал усилить поддержку Украины гуманитарной помощью, а также увеличить объем поставок вооружений.

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Варвара Кошечкина
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