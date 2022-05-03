Макрон впервые позвонит Путину после переизбрания президентом

AFP: президент Франции Макрон позвонит Путину 3 мая около 13:00 по московскому времени

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонит президенту России Владимиру Путину во вторник, 3 мая, примерно в 13:00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Это будет первый звонок российского президента и французского лидера после одержанной им победы на выборах главы Пятой республики.

Предыдущий разговор двух президентов состоялся более месяца назад, 29 марта. Также перед звонком российскому лидеру, Макрон в субботу, 30 апреля, созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этой беседы президент Пятой республики обещал усилить поддержку Украины гуманитарной помощью, а также увеличить объем поставок вооружений.

До этого президенты Франции и Украины общались по телефону 14 апреля. Они обсуждали «расследование российских преступлений», «сопротивление украинского народа» и ход переговоров между Россией и Украиной.