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Макрон впервые позвонит Путину после переизбрания президентом

AFP: президент Франции Макрон позвонит Путину 3 мая около 13:00 по московскому времени

Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонит президенту России Владимиру Путину во вторник, 3 мая, примерно в 13:00 по московскому времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Это будет первый звонок российского президента и французского лидера после одержанной им победы на выборах главы Пятой республики.

Предыдущий разговор двух президентов состоялся более месяца назад, 29 марта. Также перед звонком российскому лидеру, Макрон в субботу, 30 апреля, созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этой беседы президент Пятой республики обещал усилить поддержку Украины гуманитарной помощью, а также увеличить объем поставок вооружений.

До этого президенты Франции и Украины общались по телефону 14 апреля. Они обсуждали «расследование российских преступлений», «сопротивление украинского народа» и ход переговоров между Россией и Украиной.

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Роман Кирьянов
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