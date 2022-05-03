Путин рассказал Макрону о ситуации на «Азовстали»

Путин обсудил с Макроном ситуацию с эвакуацией мирного населения с «Азовстали»

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном рассказал ему о ситуации с эвакуацией мирного населения, находившегося на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский президент подчеркнул важность договоренностей с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, которые позволили заняться выводом с предприятия гражданского населения. Также лидеры лидеры двух стран обсудили ход боевых действий и организацию гуманитарной помощи в городе.

Путин указал Макрону на тот факт, что западные СМИ и официальные лица игнорируют военные преступления украинской стороны, часто, не разобравшись в ситуации, обвиняя во всем Россию.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что занимающие «Азовсталь» боевики батальона «Азов» и бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), воспользовавшись режимом тишины, вышли на огневые позиции на предприятии и открыли огонь. Российские военные и войска Донецкой народной республики (ДНР) приступили к уничтожению этих позиций.