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Боевики «Азова» вышли на огневые позиции на «Азовстали»

Минобороны России сообщило о занятии ВСУ и «Азовом» огневых позиций на «Азовстали»

Фото: Cover Images / globallookpress.com

Боевики украинского полка «Азов» и Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на огневые позиции на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

По информации ведомства, российские военные и войска Донецкой народной республики (ДНР) приступили к уничтожению этих позиций. В Минобороны уточнили, что боевики воспользовались установленным российскими войсками режимом тишины для того, чтобы развернуться в боевые порядки.

Звуки взрывов и выстрелов были слышны на «Азовстали» уже в понедельник, 2 мая. По информации РИА Новости, режим тишины нарушила украинская сторона, что спровоцировало ответные действия военных из России и ДНР.

По информации ДНР, к понедельнику с территории завода удалось эвакуировать около 100 мирных жителей, включая женщин и детей. Все они были доставлены в населенный пункт Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и медпомощь.

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Роман Кирьянов
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