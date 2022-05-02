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В ДНР назвали число эвакуированных из «Азовстали»

Штаб теробороны ДНР сообщил о 101 эвакуированном мирном жителе с завода «Азовсталь»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

С территории завода «Азовсталь», расположенного в Мариуполе, эвакуировали более 100 мирных жителей. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram.

По данным ведомства, с завода вышел 101 человек, включая женщин и детей. Там сообщили, что все эвакуированные граждане были доставлены в населенный пункт Безыменное, где им предоставили ночлег, питание и медпомощь.

В Минобороны России также поделились данными об эвакуации гражданских с завода «Азовсталь». По данным российского ведомства, эвакуировано 126 человек.

28 апреля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали». Тогда украинский лидер сказал, что Киев готов к немедленным переговорам по этому поводу.

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Варвара Кошечкина
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