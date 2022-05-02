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В Минобороны рассказали о 126 эвакуированных с «Азовстали»

В Минобороны России заявили об эвакуации более 126 человек из «Азовстали» в Мариуполе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

С территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали более 126 человек за 30 апреля и 1 мая, сообщили в Минобороны России. Цитату приводит ТАСС.

В ведомстве заявили, что 30 апреля из близлежащих домов вышли 25 человек, еще 21 человек покинули территорию предприятия. Каждый из них решил остаться в Донецкой народной республике. 1 мая с территории завода эвакуировали еще 80 гражданских лиц, которым предоставили ночлег, питание и необходимую медицинскую помощь.

28 апреля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали». Тогда украинский лидер сказал, что Киев готов к немедленным переговорам по этому поводу.

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Алевтина Запольская
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