В районе завода «Азовсталь» возобновились выстрелы и разрывы снарядов

В ДНР сообщили о возобновлении выстрелов и разрывов снарядов в районе «Азовстали»

Представитель внутренних войск МВД Донецкой народной республики (ДНР) обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в срыве режима тишины, который был установлен на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает РИА Новости.

Как рассказал собеседник агентства, украинская сторона возобновила обстрел со своих позиций на территории комбината. «Украинская сторона начала нарушать режим тишины, и пришлось принимать ответные действия», — заявил он.

По данным корреспондента РИА Новости, в настоящее время близ «Азовстали» слышны звуки выстрелов и разрывов снарядов. При этом официальной информации о нарушении режима тишины на данный момент не поступало.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за 30 апреля и 1 мая с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали более 126 человек.

28 апреля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос эвакуации мирных граждан с территории «Азовстали». Тогда украинский лидер сказал, что Киев готов к немедленным переговорам по этому поводу.