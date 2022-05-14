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Президент Финляндии рассказал Путину о планах страны вступить в НАТО

Президент Финляндии Ниинисте заявил Путину о намерении подать заявку в НАТО

Фото: Seppo Samuli / Lehtikuva / Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинисте в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным рассказал о намерении его страны вступить в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы Финляндии.

«Президент Ниинисте объявил, что в ближайшие дни Финляндия примет решение добиваться членства в НАТО», — говорится в сообщении ведомства.

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Президент Финляндии также подчеркнул, что «вступив в НАТО, Финляндия укрепляет собственную безопасность и берет на себя ответственность». Ниинисте заявил, что «требования России в конце 2021 года, направленные на недопущение вступления стран в НАТО», и начало спецоперации РФ на Украине «фундаментально изменили обстановку в сфере безопасности Финляндии».

РИА Новости уточняет, что, по данным канцелярии президента Финляндии, телефонный разговор между главами государств состоялся по инициативе финской стороны.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс не останется без политической реакции. Дипломат уточнил, что решение о российской реакции в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО будет приниматься не на эмоциях, поскольку последует тщательный и выверенный анализ всех факторов.

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Никита Савин
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