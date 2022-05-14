Шольц не увидел желания Москвы менять позицию по Украине

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что не увидел желания Москвы менять позицию по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью немецкому порталу t-online, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не увидел желания Москвы менять позицию по Украине.

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос, заметил ли он перемены в позиции России по Украине. Шольц также заявил, что Москва «не достигла ни одной из целей, упомянутых в начале» спецоперации.

Помимо прочего, канцлер ФРГ заявил, что Североатлантический альянс увеличил свои силы на восточном фланге. НАТО, сказал он, станет еще крепче, когда Финляндия и Швеция войдут в состав блока.

Разговор Путина и Шольца состоялся 13 мая по инициативе Берлина. Стороны обсудили гуманитарную ситуацию на Украине. Российский лидер обратил внимание на то, что российско-украинские переговоры фактически заблокированы по инициативе киевских властей.