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Шольц и Макрон призвали Путина к перемирию на Украине

Кабмин ФРГ: канцлер Шольц и Макрон призвали Путина к прямым переговорам с Зеленским

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон призвали президента России Владимира Путина немедленно установить перемирие на Украине. Об итогах телефонных переговоров лидеров трех стран сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин ФРГ.

Как уточнил официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт, европейские лидеры также настаивали на выводе российских войск с территории Украины. Помимо этого, Путина призвали начать переговоры напрямую с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В том же разговоре, по данным Кремля, Путин заявил, что Россия готова к возобновлению диалога с Украиной. Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только по вопросу прекращения конфликта. По словам украинского президента, он не намерен вести переговоры с другими политиками и дипломатами из России. Он назвал еще одно условие встречи — на ней стороны должны обсудить прекращение специальной операции на Украине. По мнению Зеленского, «про другое не о чем говорить».

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Варвара Кошечкина
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