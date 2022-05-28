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Путин объяснил необходимость снять антироссийские санкции

Путин заявил Макрону и Шольцу, что поставки зерна из России снимут напряженность на рынке

Фото: Darla Hueske / Unsplash

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с главами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем заявил, что трудности с поставками продовольствия в мире возникли из-за «ошибочной экономической и финансовой политики западных стран» и введенных ими антироссийских санкций. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин сообщил Макрону и Шольцу, что напряженность на мировом продовольственном рынке может снизить наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции. Однако для этого необходимо снять соответствующие санкции, объяснил он.

Российский президент также отметил, что РФ готова способствовать беспрепятственному экспорту зерна, включая вывоз украинской продукции из черноморских портов.

Также в ходе разговора Путин сообщил французскому и немецкому коллегам, что Россия готова к возобновлению диалога с Украиной.

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Антон Похиляк
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