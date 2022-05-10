Во Франции оценили необходимость поддержания диалога с Россией

Глава МИД Франции Ле Дриан: Макрон пытается сохранять канал диалога с Россией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что необходимо сохранять канал диалога с Россией. Об этом он рассказал в эфире телеканала BFMTV, передает РИА Новости.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон как раз пытается поддерживать контакты с главой России Владимиром Путиным, в том числе и по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. В то же время он добавил, что Путин не хочет разговаривать с Зеленским.

Ранее Ле Дриан спрогнозировал длительность конфликта на Украине. Он предположил, что конфликт будет долгим и сложным. «Насколько я знаю, Украина не собирается уступать Донбасс, поэтому они будут сражаться», — считает министр. Также он подчеркнул, что Франция не является стороной конфликта. «Мы не сражаемся на стороне Украины, мы поставляем оружие и только», — заключил глава французской дипломатии.

