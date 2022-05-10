Глава МИД Франции Ле Дриан предположил, что конфликт на Украине продлится несколько лет

Во Франции спрогнозировали длительность конфликта на Украине. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предположил, что он может продлиться несколько лет. Его слова передает ТАСС.

Ле Дриан предположил, что конфликт будет долгим и сложным. «Насколько я знаю, Украина не собирается уступать Донбасс, поэтому они будут сражаться», — считает министр. Также он подчеркнул, что Франция не является стороной конфликта. «Мы не сражаемся на стороне Украины, мы поставляем оружие и только», — заключил глава французской дипломатии.

Ранее официальный представитель Пентагона заявил, что возможность найти дипломатическое решение по Украине была даже 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. «Украина не представляла никакой угрозы не только России, но и никому другому», — пояснил Кирби.

