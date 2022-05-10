США заявили об отсутствии угрозы России со стороны Украины

Пресс-секретарь Пентагона Кирби заявил, что Украина не представляла угрозы России

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби США рассказал об отсутствии угрозы России со стороны Украины. Его слова передает ТАСС.

Официальный представитель Пентагона заявил, что возможность найти дипломатическое решение по Украине была даже 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. «Украина не представляла никакой угрозы не только России, но и никому другому», — пояснил Кирби.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно высказывался о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и призывал к мирному урегулированию конфликта. 22 апреля российский лидер заявил, что возможность прямого контакта с украинским коллегой зависит, в частности, от результатов ведущихся переговоров.