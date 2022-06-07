Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам с президентом России Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Financial Times заявил о готовности к ведению переговоров лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным. Он также признал, что Москва превосходит Киев с точки зрения оснащения военной техникой, и попросил Запад о помощи.

Технический вопрос

По словам Зеленского, недостаточное техническое оснащение мешает украинской армии продвигаться вперед.

Мы уступаем в плане техники и поэтому не способны наступать. Мы будем нести еще большие потери, а люди – это мой приоритет Владимир Зеленский президент Украины

Ежедневные потери украинской армии президент оценивает в 100 человек.

Зеленский снова призвал Запад оказать военную поддержку его стране. Поставки Киеву оружия и ужесточение антироссийских санкций, в том числе введение полного эмбарго на нефть и газ, помогли бы усадить Россию за стол переговоров, считает он.

Переговоры и санкции

Зеленский заявил, что возвращение контроля над потерянными после 24 февраля территориями стало бы «серьезной временной победой» для Украины, однако конечной целью является установление суверенитета над всей территорией страны.

Украинский лидер отметил, что «победа должна быть достигнута на поле боя», но сам он по-прежнему открыт к переговорам с Россией. Однако вести такие переговоры Зеленский намерен лицом к лицу с президентом Владимиром Путиным, поскольку, по его словам, в России больше не с кем разговаривать.

По мнению Зеленского, хотя западные санкции уже ударили по российской экономике, на позицию Москвы они не повлияли. Более того, некоторые правительства ищут способы смягчить введенные ограничения, чтобы защитить собственные интересы.

Зеленский также обвинил некоторых союзников в попытках выяснить условия прекращения огня без участия Киева.

Нам нужен постоянный интерес со стороны Запада, поддержка Западом суверенитета Украины. Не может быть переговоров за спиной Украины Владимир Зеленский президент Украины

Помощь Украине

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза. Документ об ускоренной военной помощи носит название «Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине». Через несколько дней сенат одобрил законопроект о военной помощи для постсоветской республики.

$ 40 млрд финальная стоимость ленд-лиза Украине

Президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Украины специальной военной операции 24 февраля.

Западные страны ввели шесть пакетов санкций против России.