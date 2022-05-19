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Конгресс США одобрил финальную сумму военной помощи Украине

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении $40 млрд военной помощи для Украины

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении военной помощи для Украины. Финальная сумма в рамках программы ленд-лиза составит 40 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

По данным СМИ, голосование по законопроекту еще продолжается, но минимальное количество голосов для принятия инициативы уже есть. На следующем этапе принятия закона документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Первый этап принятия законопроекта прошел процедурное голосование 17 мая. Законопроект преодолел необходимый порог для продвижения в 60 голосов. За проголосовал 81 сенатор, против высказались 11 законодателей. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. По мнению противников законопроекта, правительство США должно в первую очередь руководствоваться интересами американского народа, а не выдавать деньги «без проверки и обсуждений».

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Дмитрий Сотак
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