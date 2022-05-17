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Рекордный пакет помощи Украине прошел голосование в Сенате США

Рекордный пакет помощи Украине на $40 млрд прошел процедурное голосование в Сенате США

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Рекордный пакет помощи Украине на 40,1 миллиарда долларов прошел процедурное голосование в Сенате США. Документ будет поставлен на окончательное рассмотрение, которое пройдет в среду, 18 мая. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект преодолел необходимый порог для продвижения в 60 голосов. За проголосовал 81 сенатор, против высказались 11 законодателей.

Ожидается, что 18 мая большинство сенаторов утвердят инициативу, затем документ подпишет президент Соединенных Штатов Джо Байден.

40 миллиардов

11 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на рекордную сумму примерно в 40 миллиардов долларов. Документ предполагает выделение средств на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

Запрос Конгрессу на это дополнительное финансирование ранее направил президент США Джо Байден. В поддержку инициативы проголосовали 368 конгрессменов, 57 выступили против.

На голосовании по законопроекту в верхней палате США сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол заблокировал одобрение документа. Он заявил, что США сейчас не могут спасать Украину, обрекая при этом свою экономику.

Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны

Рэнд Полсенатор от штата Кентукки

Пол объяснил, что сейчас самой большой угрозой для Соединенных Штатов являются госдолг, инфляция и обрушение доллара, поэтому в нынешних условиях Вашингтон просто не может позволить себе играть роль мирового жандарма.

Политик настоял на том, что расходы, которые предусматривает законопроект, требуют более тщательного изучения, а в тексте документа не обозначена финансовая ответственность. Парламентарий попытался инициировать поправку, которая бы предполагала надзор со стороны федеральных органов за выделением средств для Украины. Однако она была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером.

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Позицию Пола разделила конгрессвумен-республиканец Иветт Херрелл. Она назвала такую поддержку банкротством страны и предупредила, что помощь Украине может вызвать катастрофу в Соединенных Штатах.

Ранее я проголосовала за существенные пакеты помощи Украине. <…> Я не могу с чистой совестью поддержать требование президента Байдена взять 40 миллиардов долларов у американских семей и отправить их за границу, не представляя, как они будут израсходованы

Иветт Херрелчлен палаты представителей от штата Нью-Мексико

Херрел обратила внимание на проблемы внутри страны. По ее словам, в США обостряется криминогенная обстановка, наблюдается инфляция и подорожание газа. Кроме того, люди гибнут из-за опиоидной эпидемии. Политик призвала сначала «решить проблемы дома, прежде чем обанкротиться из-за дополнительных иностранных расходов».

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Помощь Украине

7 мая сообщалось, что США предоставит Украине пакет военной помощи с новыми видами оружия на сумму 136 миллионов долларов. Этот пакет включает в том числе ракеты, которые можно запускать с вертолетов, и беспилотники Switchblade, используемые для ударов по бронетехнике и пехоте. Кроме того, Пентагон закупит для Украины ручные беспилотники Puma.

16 мая верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз принял решение выделить Украине дополнительную военную помощь в размере 500 миллионов евро. Таким образом, ЕС доведет всю сумму выделяемой помощи до 2 миллиардов евро.

Также 1,5 миллиарда долларов выделит Украине Всемирный банк. Средства будут направлены на возмещение расходов бюджета для оплаты работы госорганов и бюджетных организаций из образовательной сферы. Еще 30 миллиардов евро финансовой помощи намерены предоставить Страны Группы семи (G7).

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Марина Совина
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