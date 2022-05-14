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В США предупредили о банкротстве из-за помощи Украине

Конгрессвумен Херрелл назвала помощь Украине в 40 миллиардов долларов банкротством США

Фото: Pixabay

Конгрессвумен-республиканец Иветт Херрелл прокомментировала финансовую поддержку Украине, которую оказывают США. Об этом она высказалась в официальном Twitter-аккаунте.

Херрелл напомнила, что США выделили Украине 40 миллиардов долларов и назвала такую поддержку банкротством страны. Она предупредила, что помощь Украине может вызвать катастрофу в Соединенных Штатах.

«Ранее я проголосовала за существенные пакеты помощи Украине. <…> Я не могу с чистой совестью поддержать требование президента Байдена взять 40 миллиардов долларов у американских семей и отправить их за границу, не представляя, как они будут израсходованы», — написала она.

Политик подчеркнула, что парламентарии работают не для трат денег, заработанных жителями США, на другом конце света. По ее словам, в стране обостряется криминогенная обстановка, наблюдается инфляция и подорожание газа. Кроме того, люди гибнут из-за опиоидной эпидемии.

«Мы должны решить эти серьезные проблемы у нас дома, прежде чем обанкротиться из-за дополнительных иностранных расходов», — заключила Херррелл.

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Марина Совина
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