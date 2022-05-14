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Американский сенатор выступил против успеха Украины ценой банкротства США

Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что не желает успеха Украине ценой банкротства США
Рэнд Пол

Рэнд Пол . Фото: Pool / Reuters

Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол в эфире радиостанции WMAL DC выступил против успеха Украины ценой банкротства США. Об этом сообщает РИА Новости.

Так политик прокомментировал свое решение заблокировать одобрение верхней палатой Конгресса США законопроекта о выделении помощи Украине на почти 40 миллиардов долларов.

«Я очень симпатизирую Украине и желаю, чтобы она преуспела, однако я не хочу, чтобы это произошло ценой банкротства нашей страны», — сказал американский сенатор.

Ранее Рэнд Пол заявил, что США сейчас не могут спасать Украину, ставя под угрозу при этом свою экономику. Сенатор отметил, что Конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет казна в случае принятия инициативы.

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Марина Совина
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