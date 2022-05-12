В США заблокировали законопроект о выделении помощи Украине на рекордную сумму

Сенатор США Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении помощи Украине на $40 млрд

Сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал одобрение верхней палатой Конгресса США законопроекта о выделении помощи Украине на почти 40 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, США сейчас не могут спасать Украину, обрекая при этом свою экономику. Сенатор отметил, что Конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет казна в случае принятия инициативы. Он также объяснил, что сейчас самой большой угрозой для Соединенных Штатов являются госдолг, инфляция и обрушение доллара, поэтому в нынешних условиях Вашингтон просто не может позволить себе играть роль мирового жандарма.

Помимо этого, парламентарий попытался инициировать поправку в законопроект, которая бы предполагала надзор со стороны федеральных органов за выделением средств для Украины. Однако она была отклонена лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером.

11 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на рекордную сумму примерно в 40 миллиардов долларов. До этого 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений в рамках программы ленд-лиза.